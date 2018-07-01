Во Франции гангстер сбежал из тюрьмы на вертолете

Во Франции один из самых известных гангстеров Редуан Фаид бежал из тюрьмы на вертолете.
Трое вооруженных мужчин прибыли ко входу в тюрьму, требуя освобождения Фаида и отвлекая внимание охраны, сообщает Le Figaro.
Одновременно с этим во дворе тюрьмы приземлился вертолет без опознавательных знаков. По словам источников, преступники освободили Фаида из комнаты для посещений, где он находился, и сбежали на вертолете. Никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.
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Вертолет, пилот которого был взят в заложники, нашли сгоревшим. Полиция сейчас допрашивает пилота.
Преступник Редуан Фаид отбывал 25-летний срок за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейского в 2010 году во время неудачного ограбления.
Rédoine Faïd : les enquêteurs emmènent l’hélicoptère pour analyse pic.twitter.com/sb0dodvDHN
— BFMTV (@BFMTV) 1 июля 2018 г.
Ранее Факты ICTV писали, что в Исландии заключенный Синдри Тор Стеффансон сбежал из тюрьмы и улетел из страны на самолете.
Фото: Le Parisien/Olivier Arandel.
Видео: BFMTV.