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В Москве мужчина захватил заложника в магазине

На Большой Академической улице в Москве мужчина захватил в заложники сотрудника магазина.

Об этом сообщает московская полиция.

Ее сотрудники и росгвардейцы оцепили место происшествия.

Принимаются меры по задержанию захватчика.

При этом некоторые российские СМИ сообщают, что заложницей стала продавец магазина – она якобы получила ножевое ранение в предплечье, а захватчик не пускает к раненой женщине медиков.

Другие сообщают, что мужчина захватил несколько покупателей и порезал руку одной из заложниц. Пишут также, что он пьян и требует приезда ФСБ.

 

Недавно в американском городе Орландо (штат Флорида) мужчина захватил в заложники четырех детей, спустя сутки они были обнаружены мертвыми.

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