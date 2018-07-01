В Москве мужчина захватил заложника в магазине

На Большой Академической улице в Москве мужчина захватил в заложники сотрудника магазина.

Об этом сообщает московская полиция.

Ее сотрудники и росгвардейцы оцепили место происшествия.

Принимаются меры по задержанию захватчика.

При этом некоторые российские СМИ сообщают, что заложницей стала продавец магазина – она якобы получила ножевое ранение в предплечье, а захватчик не пускает к раненой женщине медиков.

Другие сообщают, что мужчина захватил несколько покупателей и порезал руку одной из заложниц. Пишут также, что он пьян и требует приезда ФСБ.

Первое видео из Москвы, где пьяный с ножом напал на людей в «Дикси»:https://t.co/imEH3WBLs5 pic.twitter.com/1UBc9Olbuq — Пятый канал Новости (@5tv) 1 июля 2018 г.

Недавно в американском городе Орландо (штат Флорида) мужчина захватил в заложники четырех детей, спустя сутки они были обнаружены мертвыми.