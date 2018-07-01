В Германии разбился автобус с 42 детьми

На севере Германии попал в ДТП пассажирский автобус, в котором находились 42 детей. Серьезные травмы получили двое.
Об этом сообщает DPA.
Отмечается, что авария произошла в субботу вечером к северу от города Любек.
По предварительным данным, водитель автобуса пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль скорой помощи.
Автобус направлялся в летний лагерь и перевозил 42 детей и 5 взрослых. Дети были в возрасте от 10 до 15 лет.
Большинство получили незначительные травмы, но двух пассажиров вертолетом доставили в больницу.Читайте: В Румынии перевернулся автобус с украинцами - пострадали дети В Польше столкнулись два автобуса - много пострадавших В Гватемале автобус со студентами рухнул в пропасть с 70 метров
Сегодня смертельная авария произошла на севере Индии, где пассажирский автобус слетел в пропасть. Погибли по меньшей мере 44 человека.