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В Германии разбился автобус с 42 детьми

На севере Германии попал в ДТП пассажирский автобус, в котором находились 42 детей. Серьезные травмы получили двое.

ДТП в Німеччині

Об этом сообщает DPA.

Отмечается, что авария произошла в субботу вечером к северу от города Любек.

По предварительным данным, водитель автобуса пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль скорой помощи.

Автобус направлялся в летний лагерь и перевозил 42 детей и 5 взрослых. Дети были в возрасте от 10 до 15 лет.

Большинство получили незначительные травмы, но двух пассажиров вертолетом доставили в больницу.

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Сегодня смертельная авария произошла на севере Индии, где пассажирский автобус слетел в пропасть. Погибли по меньшей мере 44 человека.

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