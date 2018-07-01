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В Индии автобус слетел в пропасть – десятки жертв

В штате Уттаракханд, что на севере Индии, пассажирский автобус слетел в пропасть. Погибли по меньшей мере 44 человека.

ДТП в Індії

Еще три человека получили травмы, сообщает Sky News.

По данным полиции, спасательная операция продолжается.

На момент аварии в салоне автобуса находилось 45 пассажиров.

Читайте: Лобовое столкновение в Запорожской области: пострадали семь человек

К слову, на днях в Румынии перевернулся автобус, в котором находились 60 украинцев.

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