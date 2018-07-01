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Отдых закончился трагедией: в Киеве утонул мужчина

В Киеве в парке Партизанской Славы отдых компании молодых людей закончился трагически.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, компания из четырех парней, предварительно употребив алкоголь, отправилась купаться.

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В результате – один мужчина утонул. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать парня, но спасти не удалось.

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Отдых закончился трагедией: в Киеве утонул мужчина / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на территории одного из развлекательных заведений Харькова 2-летний мальчик упал в бассейн. Врачи не смогли спасти ребенка.

Фото: dtp.kiev.ua.

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