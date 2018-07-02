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Арматурой по голове: массовая драка в Кривом Роге

В Кривом Роге ссора двух женщин переросла в массовую драку.

Ночью 2 июля в районе Карнаватки в Кривом Роге произошла массовая драка. В магазине поссорились две горожанки, им на помощь подоспели мужчины.

Во время массовой драки 41-летний мужчина ударил арматурой по голове 37-летнего горожанина. Пострадали и другие участники потасовки, пишет Первый городской.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Криворожского отдела полиции для разбирательств.

Читайте: В Житомире ранили ножом замкомандира Десантно-штурмовых войск ВСУ

Напомним, на Закарпатье ножом в шею убили женщину ромской национальности.

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