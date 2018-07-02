В Киеве в районе Русановских садов группа ромов с битами напала на прохожего.
– Потерпевший возвращался из ночного магазина на улице Центральной Садовой. Когда он проходил мимо лагеря ромов (чьи-то захваченные дачные домики), к нему подбежали несколько человек с битами и сказали что-то вроде: Нечего ходить тут ночью. Нанесли пару ударов по ногам и плечам, еле удалось сбежать, – сообщает Киев Оперативный в Facebook.
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Инцидент произошел около 3.30 часов. Полиция зафиксировала только объяснения.
Избивали битами: в Киеве ромы напали на прохожего / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве около Южного вокзала группа ромов напала на подростков. Одному из ребят бутылкой проломили голову.
Фото: Киев Оперативный
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