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Ножом в шею. На Закарпатье убили ромку

В городе Берегово (Закарпатье) 1 июля на территории железнодорожного депо неизвестные смертельно ранили ножом женщину ромской национальности.

Ніж

Раненая женщина убежала от нападавших и добежала до дома одного из местных жителей.

Однако там от ранения скончалась, пишут Новости Закарпатья.

Женщине около 30-ти лет. По словам местных ромов, ее пытался убить кто-то “чужой”.

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В полиции сообщили, что правоохранители расследуют умышленное убийство. Тело женщины с ранениями на шее обнаружили в бессознательном состоянии.

До приезда полиции ее забрали медики, но спасти жизнь пациентке не удалось.

Открыто уголовное производство. На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией.

Мы также писали о нападении на ромский табор во Львове. Задержанные признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке Трезвая и зла молодежь.

В СБУ предполагают, что нападение на ромов могли организовать в РФ.

Фото: Dreamstime

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