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Пожар на АЗС в Василькове: от взрыва спасла реакция заправщика

Под Киевом взрыв на АЗС предупредил заправщик, который моментально начал тушить автомобиль.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел 12 июня, но видео в сеть попало лишь сегодня.

Читайте: Крупный пожар на спиртбазе в Тернопольской области

Если бы не реакция этого заправщика на газовой АЗС в Василькове могло бы все плохо кончиться.

Напомним, на Житомирской трассе под Киевом произошел пожар на АЗС БРСМ из-за водителя, который забыл вытащить пистолет из бака и начал движение в сторону выезда.

Видео: superyuristorm.

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