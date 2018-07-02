Туристка из Беларуси отравилась угарным газом во Львове

2 июля в частной квартире в центре Львова угарным газом отравились два человека.
Об этом сообщает на странице Горячей линии города в Facebook.
– В результате отравления угарным газом погибла 22-летняя женщина, а также пострадал 21-летний мужчина, который также находился в этой квартире, – говорится в сообщении.
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Мужчину в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу.
На сайте Львовского горсовета указано, что отравившиеся угарным газом – граждане Беларуси.
Напомним, в апреле во Львове от угарного газа пострадали трое человек – 44 года, 43 года и 19 лет.
Фото: aif.md.
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