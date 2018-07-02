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В Киеве девушка упала с недостроя из-за селфи

Девушка получила травму при попытке сделать селфи на недострое.

В Киеве компания молодых людей полезла на недострой, что на напротив улицы Андреевской, 15 за новыми фото, что закончилось чрезвычайной ситуацией.

Об этом информирует Киив.Оперативний в Facebook.

Одна из девушек, позируя на краю здания, упала. Она упала только на этаж ниже.

Однако, без травм не обошлось – девушка потеряла сознание, разбив голову, и была срочно госпитализирована в больницу.

Читайте: Сломала шею, делая селфи: в ресторане Днепра погибла девушка

Напомним, Факты ICTV собрали 15 примеров, когда люди погибли из-за попытки сделать селфи.

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