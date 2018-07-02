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На Россию обрушился град размером с кулак. Погиб мужчина

На Красноярский край обрушился град размером с кулак. В результате стихии погиб мужчина, его жена получила тяжелые травмы.

Об этом пишет Mash.

В результате непогоды пострадали автомобили. Осадки побили машины и поразбивали окна.

По данным местных СМИ, повреждены более двух тысяч домов.

Читайте: Съехали из бетона в реку. На Киевщине утонули двое 7-летних мальчиков

К слову, ранее известного блогера убили из-за конфликта в интернете.

ВИДЕО, ФОТО: Mash

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