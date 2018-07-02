Оторвало кисть. На Донбассе подросток пытался разобрать боеприпас

В Константиновке Донецкой области подорвался 16-летний парень, который пытался разобрать найденный боеприпас.

Об этом сообщает областная полиция.

По предварительным данным, подросток нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их домой, а когда попытался разобрать – один из них сдетонировал в руках.

У парня диагностировали травматическую ампутацию левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и проводит проверку.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “Несчастный случай”.

В полиции также напомнили, что с начала года в Донецкой области в результате неосторожного обращения со взрывоопасными предметами погибли 4 человека, среди них один ребенок, еще 14 травмированы, среди них 5 детей.

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Недавно в ночном клубе в Сумах произошел взрыв гранаты РГД-5. Ранения получили 7 человек.

Фото: police.dn.ua