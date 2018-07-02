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“Я тебя задушу, щенок!” В Славянске водитель автобуса избил парня-сироту

В Славянске Донецкой области водитель автобуса напал на пассажира, который предоставил ему единый билет, и силой вытолкал из маршрутки.

Водій автобуса побив пасажира

Об этом пострадавший Влад Самусенко сообщил на своей странице в Facebook.

– Сегодня я ехал к друзьям (1.07.2018. 14.41), я зашел в автобус, маршрут этого автобуса АС Славянск – Былбасовка. Предоставив документ единого билета водителю, услышал в свой адрес ненормативную лексику. И в результате этого ко мне было применено физическое воздействие, – написал парень-сирота.

На кадрах видео видно, как водитель набрасывается на парня, начинает душить и выталкивает из автобуса.

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На место инцидента прибыли полиция и медики, которые зафиксировали нанесение водителем телесных повреждений.

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“Я тебя задушу, щенок!” В Славянске водитель автобуса избил парня-сироту / 5 фотографий

Для справки. Единый билет выдается детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся в детских домах или учатся в школах-интернатах, детских домах семейного типа, общеобразовательных школах, профессиональных учебно-воспитательных учреждениях и вузах. Он дает право на бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, спортивных сооружений и бесплатный проезд в общественном городском и пригородном транспорте.

К слову, месяц назад в Киеве водитель маршрутки сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Фото: Влад Самусенко/Facebook

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