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Съехали из бетона в реку. На Киевщине утонули двое 7-летних мальчиков

В Богуславе Киевской области двое 7-летних мальчиков утонули в реке Рось, играя у воды.

На Київщині двоє хлопчиків потонули в річці Рось

Информация об исчезновении двух детей 2011 рождения поступила в оперативно-диспетчерскую службу Богуславского района 29 июня в 19.20 часов.

К месту вызова направили спасателей, передает ГСЧС.

По предварительным данным, два мальчика, играя у канавы с наклоном, не удержались и съехали по канаве из бетона в реку.

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В 21.35 тела детей подняли из воды на поверхность.

Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.

Ранее в парке Партизанской Славы утонул мужчина, который с компанией полез в воду после употребления алкоголя.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

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