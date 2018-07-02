Съехали из бетона в реку. На Киевщине утонули двое 7-летних мальчиков

В Богуславе Киевской области двое 7-летних мальчиков утонули в реке Рось, играя у воды.
Информация об исчезновении двух детей 2011 рождения поступила в оперативно-диспетчерскую службу Богуславского района 29 июня в 19.20 часов.
К месту вызова направили спасателей, передает ГСЧС.
По предварительным данным, два мальчика, играя у канавы с наклоном, не удержались и съехали по канаве из бетона в реку.
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В 21.35 тела детей подняли из воды на поверхность.
Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.
Ранее в парке Партизанской Славы утонул мужчина, который с компанией полез в воду после употребления алкоголя.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области
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