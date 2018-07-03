Под Киевом схватили маньяка-насильника – приманкой была девушка-коп

В Обухове, что под Киевом, завелся маньяк, который в парке в самом центре города часами выжидал одиноких женщин.
Журналисты Чрезвычайных новостей узнали, что за один день, с разницей всего в час, он напал на двух женщин.
Он часами сидел в кустах. Первую жертву подстерег, когда рядом никого не было. 32-летняя женщина возвращалась домой, когда из кустов на нее набросился незнакомец. Она не растерялась – била его сумкой, царапала и даже кусала.
Напугал насильника телефонный звонок, поэтому свой замысел он не довел до конца.
Однако маньяк сдаваться не собирался – через час выследил несовершеннолетнюю, которая вышла в парк на пробежку. Девушку спасли очевидцы нападения, которые сбежались на крик. Нападавший скрылся.
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Чтобы его выследить – провели целую спецоперацию с девушкой-полицейским под прикрытием. Через несколько часов его задержали.
Им оказался 36-летний житель Обухова, который живет с мамой. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
Недавно в поселке под Киевом вор ворвался в частный дом и грозился изнасиловать и убить хозяйку дома.