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Смертельное ДТП на Ровенщине: Mercedes протаранил автобус

2 июля 30-летняя киевлянка на Mercedes ML двигалась со стороны Львова в направлении Ровно. Вблизи села Птича авто слетело в кювет, где столкнулось с автобусом, который более суток лежал у дороги.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

– В результате ДТП телесные повреждения получила водитель иномарки и пассажир, 46-летний житель столицы. У женщины медики диагностировали пневмоторакс, травму грудной клетки и ссадины. У мужчины – травмы плеча, ключицы, грудной клетки, рваные раны уха и головы. Обоих госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Впрочем, жизнь мужчины врачам спасти не удалось, от полученных травм он скончался, – сообщили в полиции.

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Как подтвердили УНИАН в правоохранительных органах, погибшим является бывший заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины Сергей Радованов.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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Смертельное ДТП на Ровенщине: Mercedes протаранил автобус / 3 фотографии

Напомним, 1 июля в Дубенском районе Ровенской области сегодня перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 53 человека.

Фото: rv.npu.gov.ua.

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