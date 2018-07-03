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Столб пепла 2 км! На Бали проснулся вулкан Агунга

На индонезийском острове Бали произошло повторное извержение вулкана Агунг.

По данным Центра вулканологии и ликвидации последствий геологических опасностей Индонезии, извержение началось в 21.04 по местному времени, сообщает Reuters.

Это привело к лесным пожарам. Над жерлом вулкана образовался столб пепла высотой до 2 км.

Читайте: Извержение вулкана на Бали: отменены почти 450 рейсов, жителей эвакуировали

Однако международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали продолжает работать.

Ранее Факты ICTV писали, что в Японии на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима: столб пепла из его кратера поднялся на высоту 4,7 километра.

Фото: 

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