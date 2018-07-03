Столб пепла 2 км! На Бали проснулся вулкан Агунга

На индонезийском острове Бали произошло повторное извержение вулкана Агунг.
По данным Центра вулканологии и ликвидации последствий геологических опасностей Индонезии, извержение началось в 21.04 по местному времени, сообщает Reuters.
Это привело к лесным пожарам. Над жерлом вулкана образовался столб пепла высотой до 2 км.
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Однако международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали продолжает работать.
Mother nature is so beautiful! Gunung agung blew at 21:09 #gunungagung #melatus #volcano #volcaniceruption #breakingnews #bali #erupsigunungagung pic.twitter.com/8zPQSDU09g
— DJ Kesha Ayres (@DJKesha_A) 2 июля 2018 г.
Bali’s Mount Agung volcano erupts again https://t.co/NP5U3loaek pic.twitter.com/TGN5zjXQBI
— Mehmet Akgün (@mehmet_akgunn) 3 июля 2018 г.
Ранее Факты ICTV писали, что в Японии на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима: столб пепла из его кратера поднялся на высоту 4,7 километра.
Фото: Mehmet Akgün, DJ Kesha Ayres