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В лагере на Киевщине отравились 12 детей, одна девочка в коме

В частном детском лагере Переяслав-Хмельницкого района подозрение на массовое пищевое отравление. Одиннадцать детей попали в медицинский изолятор, один ребенок в коме.

Лікарня

Вечером 2 июля в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу экстренно доставили 8-летнюю девочку с расстройством пищеварения, сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской ОГА.

Организм девочки был обезвожен и она впала в кому и была госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется как тяжелое.

Сейчас ребенка готовят к транспортировке в Охматдет.

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По предварительной информации, юная пациентка является ученицей спортивной школы Деругиних. В смене – 28 детей. Они прибыли в санаторий Савутич, где должны были  готовиться к соревнованиям.

– 12 детям вчера стало плохо, у них было расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря.

На сегодня изолированными остаются семеро. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек, – говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба взяла пробы пищи, которой кормят детей в лагере. Проводятся посевы у пострадавших детей.

Напомним, после празднования школьных выпускных вечеров в Винницкой области госпитализировали с отравлением 62 человека.

Фото: Dreamstime

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