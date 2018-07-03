В Таиланде нашли пропавших 12 футболистов. В пещере они могут застрять на месяцы 

В Таиланде нашли 12 юношей и футбольного тренера, оказавшихся в ловушке в пещере. Их искали 9 дней, но когда нашли оказалось, что спасательная операция может занять месяцы.

Детская группа исчезла девять дней назад, а в понедельник вечером их обнаружили водолазы на небольшом сухом выступлении в затопленной пещере, сообщает BBC Украина.

Спасатели сейчас борются с подъемом воды, чтобы передать группе провизию. Если воду не откачают, то придется ждать пока она не отойдет сама. Тогда группе придется провести в пещере около 4 месяцев. В этот период им будут постоянно поставлять еду и помощь.

Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными.

Специально обученных врачей отправят в ближайшие дни, чтобы те осмотрели детей.

Также в рамках спасательной операции группы продолжают прочищать горный склон в надежде найти еще один путь в пещеру.

Пещерный комплекс Tham Luang в Чианг Раи на севере Таиланда регулярно затапливается во время сезона дождей, который длится до сентября – октября.

Напомним, 11 футболистов и их тренер пропали 24 июня в пещере Кхао Луанг.

Фото: Getty images.