На улице Антоновича в Киеве неизвестный выстрелил в мужчину 6 раз и скрылся с места преступления.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

– Событие произошло возле ресторана Долма на улице Антоновича, 131: на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.

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В Киеве объявлен план-перехват Сирена.

Обновлено 18.38: В дежурную часть столичной полиции поступила информация о смерти пострадавшего.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал – сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно от пистолета Макарова.

Личность погибшего установлена, он 1988 года рождения.

В Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию неизвестного: из показаний свидетелей установлено, что мужчина кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.

Следователями расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.







В центре Киева расстреляли мужчину / 4 фотографии

Напомним, в Киеве неизвестные облили горючим и подложили гранату в автомобиль Range Rover. От пожара и взрыва пострадал владелец машины.

Фото: Киев Оперативный, kyiv.npu.gov.ua.