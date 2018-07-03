В центре Киева расстреляли мужчину

На улице Антоновича в Киеве неизвестный выстрелил в мужчину 6 раз и скрылся с места преступления.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
– Событие произошло возле ресторана Долма на улице Антоновича, 131: на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.
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В Киеве объявлен план-перехват Сирена.
Обновлено 18.38: В дежурную часть столичной полиции поступила информация о смерти пострадавшего.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал – сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно от пистолета Макарова.
Личность погибшего установлена, он 1988 года рождения.
В Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию неизвестного: из показаний свидетелей установлено, что мужчина кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.
Следователями расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве неизвестные облили горючим и подложили гранату в автомобиль Range Rover. От пожара и взрыва пострадал владелец машины.
Фото: Киев Оперативный, kyiv.npu.gov.ua.