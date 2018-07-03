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Выжженное поле: Крым превращается в пустыню

В сети появилось видео, на котором зафиксированы последствия засухи на оккупированном полуострове.

Соответствующая запись размещена на странице Крым.Реалии в Facebook.

Читайте: Крымский мост в Google Maps подписали на двух языках

– Крым медленно превращается в пустыню. Ситуация с водой с каждым днем становится все хуже. Чиновники говорят, что все зависит от небесной канцелярии, а крымчане комментируют ситуацию с водой как катастрофу, потому что все засыхает и все мучаются, – говорится в описании к ролику.

Ранее Факты ICTV писали, что море в оккупированном Севастополе постепенно превращается в свалку: в водоеме плавает пластик, пенопласт и разный мусор.

Видео: Крым. Реалии.

Фото: Dreamstime.

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