Как собрать тревожный чемоданчик и правила поведения во время паводка (ИНФОГРАФИКА)

В Украине на смену весеннему половодью пришли летние ливни. Затопленные улицы и дома – таковы последствия сильных дождей в Киеве, Чернигове и других городах.

Чтобы не попасть в безысходную ситуацию во время возникновения чрезвычайной ситуации из-за паводка, необходимо заранее осмотреть местность. При подготовке нужно найти возвышенные места рядом с домом, которые редко затапливаются.

Также стоит отметить места хранения лодок, плотов и стройматериалов, из которых их можно сделать.

Не забудьте позаботиться о животных. Это означает найти место для их эвакуации в случае потопа.

Приготовьте теплые вещи, соберите тревожный чемоданчик.



Начался паводок – что нужно делать

В первую очередь сообщите о себе спасателям на 101. Далее необходимо закрепить все плавучие предметы снаружи или убрать их в подсобные помещения. Ценным вещам при паводке место на верхних этажах или чердаке.

Выключите электричество и газ. Также погасить огонь. Мобильный телефон без надобности использовать не стоит – его батарейка обязательно пригодится.

Пока есть время, необходимо также помочь соседям, инвалидам, детям и пожилым людям.

Если поступило оповещение об эвакуации — сразу же отправиться в указанное место и зарегистрироваться там.

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Что делать, если не удалось эвакуироваться?

Если дороги уже затопило, забирайтесь на верхние этажи и крыши зданий, на деревья или другие возвышающиеся предметы и ждите спасателей или спада воды.

Проверьте, нет ли поблизости пострадавших, по возможности окажите им помощь.

Помогайте оказавшимся в воде людям. Если человек тонет — бросьте ему плавающий предмет. Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки. Если человек тонет и не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади, захватите за волосы и буксируйте к берегу.

Остерегайтесь порванных или провисших проводов.

Постоянно подавайте сигнал бедствия. Днем можно размахивать хорошо видимым полотнищем, а ночью — подавать световой сигнал, сообщать о себе голосом или свистком.

При подходе спасателей не паникуйте и не перегружайте плавсредство, не садитесь на борта, выполняйте требования экипажа.

Выбираться своими силами из затопленной зоны можно лишь в безвыходной ситуации: если нужно срочно оказать медпомощь пострадавшим, если есть угроза затопления верхних этажей (чердака) и вы уверены, что помощь не успеет. При этом нужно иметь надежное плавательное средство и знать, куда плыть.

Тревожной чемоданчик

Содержимое тревожного чемоданчика состоит из немногих вещей. Мы составили перечень. Но, в первую очередь, надо определиться с формой. Это может быть рюкзак. Желательно яркий водостойкий и с несколькими отделами.

Итак, что входит в тревожной чемоданчик?

Копии важных документов – водительское удостоверение, паспорт и все остальное, что идентифицирует человека и доказывает права на его имущество (квартиру, автомобиль и т.д.). Кроме того, лучше взять с собой также фотографии ваших близких. Все это нужно сложить в водостойкий пакет. Также сюда можно положить дубликаты ключей. Деньги. Определенный запас должен быть всегда. Это касается и денег, и кредитных средств. Доступ к ним должен быть в любое время. Аптечка. Количество лекарств лучше рассчитать на несколько человек. В аптечку можно взять бинты, лейкопластырь, йод, вату, лекарства от интоксикации (активированный уголь, например), жаропонижающие, лекарства от аллергии, диареи, кишечной инфекции, капли для глаз и порошковые антибиотики. По возможности стоит взять обезболивающее. К лекарствам надо положить инструкцию по их употреблению и телефонные номера ваших врачей. Одежда, в частности нижнее белье и носки. Запасные штаны, кофта и дождевой плащ. Не забудьте также о шапке (лучше вязаную), рукавицах и шарфе. В частности, потребуется надежная и удобная обувь. Обязательно взять еду – на несколько дней. Это могут быть суповые галеты, консервы, крупа и все остальное, что долго хранится и занимает мало места. Также нужна вода – запас на 1-2 дня. В частности, советуют брать с собой высококалорийные сладости. Например, шоколад. В рюкзаке должны быть зубная паста и щетка, небольшой кусок мыла, туалетная бумага, сухие и влажные салфетки. Средства для связи. Это может быть радиоприемник и батарейки для него. Конечно, возьмите смартфон – с помощью него можно на первое время быть в курсе событий. В частности, должна быть карта и инструкция со временем и местом встречи близких в экстренных ситуациях. Посуда – ложка, кружка, тарелка и миска или котелок. Желательно все железное. Сюда можно положить вещи, которые непременно понадобятся для приготовления пищи. Спички и зажигалка (можно в нескольких экземплярах), мультитул (многофункциональный инструмент, где есть нож, шило, отвертка и т.д.), небольшой топор. Также возьмите скотч, блокнот, карандаш, шнур или веревку, нитки и иголки. Средства для привлечения внимания. Это могут быть свисток, фаер, сигнальная ракета. Также должен быть фонарик и батарейки.

По возможности, если позволяет емкость, можно взять с собой туристическую палатку, спальник и одно-два одеяла с полотенцами. Фактически, для компактности нужно всегда чем-то жертвовать.

Предыдущие десять пунктов должны поместиться в 30-литровый рюкзак. Это и есть содержимое тревожного чемоданчика.

Напомним, 30 июня в Украине из-за сильного ветра и дождя без электроэнергии остались 384 населенных пункта.

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