Женщина внезапно “ожила” в морозильной камере морга

Неподалеку от Йоханнесбурга (ЮАР) произошло ДТП, в котором, как считалось изначально, погибли три человека. Врачи скорой помощи признали женщину, получившую сильную травму головы, мертвой и отправили в морг.

Об этом пишет Mirror.

Спустя несколько часов сотрудники, вносившие данные о телах в журнал, заметили, что женщина дышит.

– Диагностировать смерть обучены врачи, а не мы. Никогда не ожидаешь открыть холодильник и увидеть там живого человека. А если бы мы начали вскрытие и убили ее?! — заявил один из них.

После этого женщину отправили в больницу, по факту происшествия проводят внутреннее расследование.

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Главный фельдшер Геррит Брэдник отметил, что счастлив, что женщина жива.

– Если учесть ее травмы, как долго она ждала катафалк, дорогу до морга и все манипуляции там, мы можем только благодарить бога, что она жива. То, что случилось, — худший кошмар любого врача скорой помощи, — сказал он.

Врач добавил, что не считает, что доктора проявили халатность, так как сам наблюдал за их работой.

Ранее жительница города Шиянь в центральной части Китая отправила своего мужа в морг живым. Женщине не удалось разбудить супруга, неподвижно лежавшего на кровати, и она решила, что тот умер. При этом мужчина был болен раком четвертой степени.

Фото: Digital Vision.