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Ботулизм в Украине. Под Херсоном мужчина чуть не умер, съев рыбу

На Херсонщине 61-летний житель Новой Каховки купил вяленого карася на местном стихийном рынке, а когда стало плохо – просто выпил таблетки от поноса.

Ботулізм

На следующий день у мужчины появилось вздутие живота и уже признаки ботулизма, говорится в сюжете Чрезвычайных новостей.

Больной обратился в больницу, когда ему стало совсем плохо.

По предварительным анализам медики диагностировали ботулизм.

ЧитайтеБотулизм: инкубационный период, симптомы и причины

Анализа остатков рыбы еще нет. У жены больного, которая тоже ела эту рыбу, нет симптомов ботулизма.

Мужчина спасся только чудом. Ведь сыворотки от ботулизма в Херсонский областной больнице нет еще с прошлого года, поэтому везти ее пришлось из Киева.

Месяц назад Украина обратилась к международным организациям с просьбой предоставить вакцины против ботулизма в качестве благотворительной помощи.

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