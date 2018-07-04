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Хотела купить дом. На Херсонщине женщина пыталась продать сына

В Скадовском районе Херсонской области задержали 26-летнюю женщину, которая пыталась продать своего 3-месячного сына за 210 тыс. грн.

Мати хотіла продати сина

Об этом сообщает областная полиция.

На вырученные средства женщина планировала приобрести дом.

Ее задержали при получении средств за ребенка в сумме 210 тыс. грн.

При этом так называемому покупателю женщина передала ребенка вместе с документами и вещами, а также написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав.

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Полицейские выяснили, что задержанная уже имеет судимость и ведет асоциальный образ жизни.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины – Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

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Хотела купить дом. На Херсонщине женщина пыталась продать сына / 3 фотографии

Ранее в Черкасской области задержали женщину, которая при выходе из роддома продала своего ребенка за 140 тыс. грн.

Фото: npu.gov.ua

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