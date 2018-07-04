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Лобовое столкновение под Черниговом: три человека погибли

Под автомобильным мостом через Десну лоб-в-лоб столкнулись легковушка и микроавтобус. В ДТП погибли три человека.

– Легковушка Джили, двигаясь по Киевскому шоссе в направлении села Количевка, за автомобильным мостом совершила лобовое столкновение с автомобилем Газель, который двигался в сторону Чернигова, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Черниговской области.

В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля Джили погибли на месте. Еще одна пассажирка легковушки госпитализирована.

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Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины.

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Лобовое столкновение под Черниговом: три человека погибли / 3 фотографии

Напомним, 1 июля в Дубенском районе Ровенской области сегодняперевернулся пассажирский автобус, в котором находились 53 человека.

Фото: ГУ НП в Черниговской области.

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