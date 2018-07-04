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На Сумщине массово гибнут пчелы

На Сумщине массово гибнут пчелы, а пчеловоды подсчитывают убытки в тысячи гривен.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Пасечники уверены, что виноваты аграрии, которые опрыскивают пшеницу опасными веществами.

– Они смешивают сахар с ядом. Такой препарат прилипает к пшенице, а пчела садится на нее пьет эту смесь и отравляется, – рассказывает пасечник Алексей Голодный.

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Мертвых пчел отправили на экспертизу. Она показала, что аграрии используют препарат, который парализует насекомых.

Местные жители жалуются, что часто обрабатывают поля очень близко к деревне. В таком случае у людей начинаются головокружения и тошнота.

Ранее Факты ICTV писали, что употребление сахара уменьшает продолжительность жизни и провоцирует десятки тяжелых заболеваний.

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