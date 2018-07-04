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Ты нацист! На Запорожье мужчина застрелил студента

Сегодня около 02.30 в городе Мелитополь на Запорожье смертельно ранили студента.

Выяснилось, что ночью во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт и драка, в ходе которой один из них выстрелил из самодельного огнестрельного устройства. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

С огнестрельным ранением в области брюшной полости студента одного из вузов Мелитополя доставили в местную больницу, в которой он от полученных травм скончался.

Вскоре установили личность и разыскали подозреваемого в преступлении. Им оказался житель Мелитополя, 1984 года рождения.

Спор между стрелком и умершим студентом якобы произошел на политической почве во время распития спиртных напитков, пишут Местные вести.

По сообщениям СМИ, стрелка спросили, за Украину ли он. Он ответил утвердительно: “Да, я за Украину”. В ответ услышал: “Значит, ты нацист”. После этого мужчину начали избивать. Ему удалось убежать, позже он вернулся с оружием и застрелил студента.

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К слову, на улице Антоновича в Киеве неизвестный выстрелил в мужчину 6 раз и скрылся с места преступления.

ФОТО: Национальная полиция в Украине

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