PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Мелитополе мать 3 дня не кормила младенца. Ребенок в реанимации/

В Мелитополе мать 3 дня не кормила младенца. Ребенок в реанимации

В городе Мелитополь Запорожской области едва не умер младенец – мать не кормила его три дня, “потому что он не хотел”.

Немовля

Об этом пишет РИА Мелитополь.

Спасти ребенка удалось благодаря бабушке, которая навестила родных и увидела, что с малышом что-то не так.

Она вызвала скорую, ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Он находится в отделении патологии новорожденных.

По данным издания, женщина рожала ребенка у себя дома 12 июня, наняв акушерку.

Какую ответственность она понесет – не уточняется.

Читайте: 50 тыс. за жизнь! В Запорожье мать пыталась продать сына в рабство

К слову, в соседней Херсонский области задержали 26-летнюю женщину, которая пыталась продать своего 3-месячного сына за 210 тыс. грн.

Фотоpixabay.com

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Лобовое столкновение в Запорожской области: пострадали семь человек
В Запорожской области в санатории отравились 30 детей
На Черкасщине роженица продала младенца за 140 тыс. грн
На Буковине достали из реки младенца в полиэтиленовом пакете
В Днепре горе-мать выбросила младенца на помойку
Отруєння
Два дня угасала на глазах у матери. 1,5-летняя девочка умерла из-за равнодушия
Позвони, я беременна! Девушка расписала авто будущего отца
В Киеве мать после выкидыша выбросила младенца в мусорный бак
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка