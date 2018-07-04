В Мелитополе мать 3 дня не кормила младенца. Ребенок в реанимации

В городе Мелитополь Запорожской области едва не умер младенец – мать не кормила его три дня, “потому что он не хотел”.
Об этом пишет РИА Мелитополь.
Спасти ребенка удалось благодаря бабушке, которая навестила родных и увидела, что с малышом что-то не так.
Она вызвала скорую, ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Он находится в отделении патологии новорожденных.
По данным издания, женщина рожала ребенка у себя дома 12 июня, наняв акушерку.
Какую ответственность она понесет – не уточняется.
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К слову, в соседней Херсонский области задержали 26-летнюю женщину, которая пыталась продать своего 3-месячного сына за 210 тыс. грн.
Фото: pixabay.com
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