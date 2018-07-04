В США старушка убила сына, чтобы не ехать в дом престарелых

В США 92-летняя женщина застрелила собственного сына, чтобы тот не отправил ее в дом престарелых.

72-летний сын Блессинг хотел, чтобы его мать переехала в дом престарелых, потому что с ней стало трудно жить вместе, сообщает Русская служба BBC.

Блессинг спрятала пистолет и револьвер в карманах своего халата. Когда между родными возник конфлик, женщина достала револьвер, купленный еще в 70-х годах, и выстрелила в сына.

Затем женщина навела револьвер на подругу сына, которой удалось вабить оружие с рук пенсионерки. Тогда Блессинг достала другой пистолет. Подруге сына удалось выбить и это оружие из ее рук, после чего – сбежать и позвонить в полицию.

Полицейские обнаружили Блессинг в кресле-качалке в своей спальне. Она сказала, что ее нужно усыпить за то, что она совершила.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Ранее Факты ICTV писали, что в Пакистане беременную 24-летнюю певицу Симону Самун застрелили прямо на сцене за отказ выступать стоя.

Фото: Dreamstime.