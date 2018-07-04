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Весь лифт был залит кровью. В Киеве зверски убили женщину

На проспекте Академика Глушкова в Киеве зверски убили 66-летнюю женщину. Тело погибшей нашли вечером 3 июля в грузовом лифте на 8-м этаже.

Вызов на линию 102 поступил 3 июля около 17.20. Тело женщины без признаков жизни обнаружили жители подъезда, сообщает Информатор.

– Весь лифт был залит кровью. Погибшей оказалась жительница этого подъезда, 1952 года рождения.

По предварительной информации, погибшей нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком. Кровавые следы тянулись от подъезда за угол дома.

В мусоропроводе был найден окровавленный кухонный нож. Также полицейские обнаружили рукоятку молотка, – говорится в сообщении.

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Весь лифт был залит кровью. В Киеве зверски убили женщину / 5 фотографий

Личность подозреваемого установлена, им оказался житель этого же подъезда 1977 года рождения, его разыскивают правоохранители.

Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост – 160-165 сантиметров, короткие волосы с залысинами. Мужчина имеет психические отклонения.

Причины убийства женщины неизвестны. Однако версия ограбления исключается.

К слову, вчера в центре Киева неизвестный застрелил мужчину. Злоумышленник сделал 6 выстрелов и скрылся с места убийства.

Фото: Владислав Гарнаев/Информатор

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