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Уснул за рулем: в Сочи водитель переехал толпу на тротуаре (18+)

В Сочи (Россия) автомобиль протаранил толпу на тротуаре, есть жертвы.

В Сочи водитель уснул за рулем, на скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов, сообщает НТВ.

Минимум трое погибших.

Читайте: Авто всмятку: фронтмен группы Градусы попал в ДТП

Ранее Факты ICTV писали, что Миссис мира-2018 погибла в ДТП.

Фото: Скриншот из видео,

Видео: НТВ

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