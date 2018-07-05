Родила в уличном туалете: на Херсонщине девушка выбросила ребенка в выгребную яму

На Херсонщине 17-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете и выбросила его в выгребную яму.

Младенец просто упал в яму, спасал его сосед, а помогала по телефону диспетчер скорой.

– Она сидела плакала в туалете. Я ее спросил, что там? Есть ребенок? Было слышно детский крик, слабый, в туалете. Она сказала, есть, – рассказал житель села Подокалиновка, передает УНИАН.

Когда мужчины вывели девушку и посветили фонарем, то увидели в выгребной яме ребенка. Парень растерялся, а Юрий начал ломать доски и звонить в “скорую”.

Как спасти ребенка, его инструктировала диспетчер по телефону.

– Ребенок маленький, он лежал на боку. За что его брать, чтобы не повредить. Она нам объясняла, как это нужно сделать. Потом объяснила, когда вытащите ребенка, его нужно обтереть, нужно, чтобы он сильнее заплакал, замотать и положить его, – рассказал спасатель младенца.

Когда приехали медики, ребенок и мама были уже в безопасности.

– Мать лежала на кровати. Возле нее ребеночек. Маленький новорожденный ребенок. Мальчик. Весом 1,4 кило. 30 недель беременности, – рассказала фельдшер медицины чрезвычайных состояний Любовь Зорина.

Всю дорогу в больницу малыш был на искусственной вентиляции легких, его состояние до сих пор тяжелое.

– Тяжесть обусловлена дыхательной недостаточностью. То есть ребенок вдохнул фекалии. Множественные гематомы грудной клетки, лица, конечностей, – рассказал и.о. заведующего отделением интенсивной терапии новорожденных Александр Шмалько.

Сейчас ребенка пытаются спасти в областной больнице. Его мать, пролежав несколько дней в районной больнице, отказалась от ребенка и ушла.

В полиции же открыли уголовное производство. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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К слову, в городе Мелитополь Запорожской области едва не умер младенец – мать не кормила его три дня, “потому что он не хотел”.

ФОТО: Рixabay