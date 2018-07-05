Разрядом в 10 тыс. вольт! В Киевской области убило током подростка

Вблизи пгт. Барышевка в Киевской области 15-летнего подростка убило током.

– Молодая компания любовалась закатом солнца, когда один из них решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы сделать фото. Там парня поразила дуга высоковольтной линии, напряжением почти 10 тыс. Вольт, и он упал на землю, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

Парня доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. Через 2 часа от полученных травм подросток скончался в реанимационном отделении.

Читайте: Более 50% ожогов тела: в Киеве зацепера ударило током

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Продолжается следствие.

Ранее Факты ICTV писали, что на вокзале в Дарнице 13-летний парень залез на крышу поезда и загорелся после удара током. За его жизнь борются врачи.

Фото: ГУ НП в Киевской области.