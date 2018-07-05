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В Киеве авто на скорости 130 км/час влетело в витрину магазина

Сегодня на Индустриальном переулке в Киеве автомобиль врезался в здание.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места ДТП.

– Kia “влетела” в отдел продаж на повороте с переулка на ул. Вадима Гетьмана. К счастью, без пострадавших. На месте работает патрульная полиция. Машина погружена на эвакуатор, – говорится в сообщении.

В то же время причины аварии не уточняются.

При этом журналист  NEWSONE TV Богдан Аминов сообщил следующие подробности:

– Иностранцы на автомобиле на скорости свыше 130 км/час, входя в поворот, влетели в здание. Сработали подушки безопасности. Считай, повезло.

Также он сообщил, что полиция провела тест на алкоголь. Оказалось, водитель был пьян (норма превышена в 6 раз).

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В Киеве авто на скорости 130 км/час влетело в витрину магазина / 2 фотографии

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К слову, ранее в Дубенском районе Ровенской области перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 53 человека.

ФОТО: dtp.kiev.ua

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