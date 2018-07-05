PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Никополе зверски убили 9-классницу. Тело нашли в воде/

В Никополе зверски убили 9-классницу. Тело нашли в воде

Тело 13-летней Елизаветы Корешниковой, пропавшей 4 июля, нашли в воде недалеко от детского лагеря в Никополе. Смерть наступила от ножевых ранений.

У Нікополі вбили 9-класницю

В Никополе нашли тело пропавшей 13-летней Елизаветы Корешниковой, сообщает Нацполиция.

– 5 июля тело ребенка со следами насильственной смерти было обнаружено в воде возле детского лагеря Большой луг, – говорится в сообщении.

Несовершеннолетняя находилась в розыске с 4 июля. На ее поиски были задействованы работники всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и горожане.

По предварительной информации, смерть девочки наступила от ножевых ранений. Факта изнасилования не зафиксировано.

Читайте: Взрыв в Харькове: взорвали авто директора фармкомпании

Продолжается следствие. Возбуждено уголовное производство по статье умышленное убийство.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

На днях в Киеве 66-летнюю женщину убили ножом и молотком. Тело погибшей нашли в грузовом лифте на 8-м этаже.

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Выстрелом в спину: в Киеве средь белого дня убили полицейского
В США старушка убила сына, чтобы не ехать в дом престарелых
Весь лифт был залит кровью. В Киеве зверски убили женщину
Ніж
Ножом в шею. На Закарпатье убили ромку
В Крыму зарезали семью крымских татар
Известного блогера убили из-за конфликта в интернете
На Прикарпатье пенсионер задушил жену из-за Надежды Савченко
Жена получила пулю в спину, в дочь стрелял трижды – мужчина “выбивал долг” у друга детства
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка