В Никополе зверски убили 9-классницу. Тело нашли в воде

Тело 13-летней Елизаветы Корешниковой, пропавшей 4 июля, нашли в воде недалеко от детского лагеря в Никополе. Смерть наступила от ножевых ранений.
В Никополе нашли тело пропавшей 13-летней Елизаветы Корешниковой, сообщает Нацполиция.
– 5 июля тело ребенка со следами насильственной смерти было обнаружено в воде возле детского лагеря Большой луг, – говорится в сообщении.
Несовершеннолетняя находилась в розыске с 4 июля. На ее поиски были задействованы работники всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и горожане.
По предварительной информации, смерть девочки наступила от ножевых ранений. Факта изнасилования не зафиксировано.
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Продолжается следствие. Возбуждено уголовное производство по статье умышленное убийство.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.
На днях в Киеве 66-летнюю женщину убили ножом и молотком. Тело погибшей нашли в грузовом лифте на 8-м этаже.
Фото: Нацполиция