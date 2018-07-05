В Никополе зверски убили 9-классницу. Тело нашли в воде

Тело 13-летней Елизаветы Корешниковой, пропавшей 4 июля, нашли в воде недалеко от детского лагеря в Никополе. Смерть наступила от ножевых ранений.

В Никополе нашли тело пропавшей 13-летней Елизаветы Корешниковой, сообщает Нацполиция.

– 5 июля тело ребенка со следами насильственной смерти было обнаружено в воде возле детского лагеря Большой луг, – говорится в сообщении.

Несовершеннолетняя находилась в розыске с 4 июля. На ее поиски были задействованы работники всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и горожане.

По предварительной информации, смерть девочки наступила от ножевых ранений. Факта изнасилования не зафиксировано.

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Продолжается следствие. Возбуждено уголовное производство по статье умышленное убийство.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

На днях в Киеве 66-летнюю женщину убили ножом и молотком. Тело погибшей нашли в грузовом лифте на 8-м этаже.

Фото: Нацполиция