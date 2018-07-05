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В Таиланде перевернулись две лодки со 130 туристами

5 июля в Таиланде во время шторма перевернулись две лодки, в которых находилось более 130 туристов. По меньшей мере 7 человек пропали без вести.

Пхукет, Таїланд

Возле берегов Таиланда в Андаманском море перевернулись две лодки с более 130 туристами, сообщает AP.

С одной из лодок, перевозившей в основном туристов из Китая, спасли 90 человек. Семь пропали без вести.

По словам начальника полиции Пхукета Теораполя Типхароена, со второй лодки эвакуировали еще 39 китайских и европейских туристов. Они спасены и вернулись на сушу.

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Тем временем тайский 7-й канал сообщает, что спасли 48 туристов, а 49 пропали без вести.

Ранее в Таиланде нашли 12 юношей и футбольного тренера, оказавшихся в ловушке в пещере. Спасательная операция может занять месяцы.

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