PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Взрыв в Харькове: взорвали авто директора фармкомпании/

Взрыв в Харькове: взорвали авто директора фармкомпании

В четверг вечером в Харькове произошел взрыв автомобиля гендиректора ООО Фармацевтическая компания Здоровье Александра Доровского. По предварительной информации, пострадавших нет.

Вибух у Харкові: підірвали авто директора фармкомпанії

О взрыве автомобиля директора фармкомпании Здоровье сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

– На ходу что-то взорвалось в задней части автомобиля. Вроде бы все живы, – говорится в сообщении.

По информации другого источника, люди, находившиеся в машине, получили легкие телесные повреждения.

Читайте: Разрядом в 10 тыс. вольт! В Киевской области убило током подростка

В Нацполиции в Харьковской области информацию о взрыве подтвердили.

– 5 июля 2018 в 18.20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль, – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля Audi.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье покушение на убийство.

Мы также писали о том, что в Киеве среди белого дня выстрелом в спину убили полицейского.

Фото: kh.depo.ua

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Оторвало кисть. На Донбассе подросток пытался разобрать боеприпас
В Винницкой области парень играл гранатой и подорвался
В центре Одессы взорвалось авто – есть пострадавший
В Германии прогремел взрыв в жилом доме: десятки пострадавших
Вибух гранати
На Сумщине бывший военный бросил гранату в дом
Взрыв на стадионе в Зимбабве: на президента совершено покушение
Студент торгував зброєю
Автомат и боевые гранаты. В Харькове студент торговал оружием
Андрія Руденка кинули у смітник
В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак – появилось видео
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка