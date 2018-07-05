Взрыв в Харькове: взорвали авто директора фармкомпании

В четверг вечером в Харькове произошел взрыв автомобиля гендиректора ООО Фармацевтическая компания Здоровье Александра Доровского. По предварительной информации, пострадавших нет.
О взрыве автомобиля директора фармкомпании Здоровье сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
– На ходу что-то взорвалось в задней части автомобиля. Вроде бы все живы, – говорится в сообщении.
По информации другого источника, люди, находившиеся в машине, получили легкие телесные повреждения.
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В Нацполиции в Харьковской области информацию о взрыве подтвердили.
– 5 июля 2018 в 18.20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль, – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля Audi.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье покушение на убийство.
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Фото: kh.depo.ua