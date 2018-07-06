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Возле больницы в Киеве водитель такси насмерть сбил мужчину

На улице Братиславской в Киеве, возле больницы скорой помощи, около 00.15 ночи таксист на ВАЗ 2107 сбил пешехода и протащил его еще около 50 метров.

Таксі на смерть збило чоловіка

Об этом сообщает Информатор.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

По словам полицейских, прибывшим на место ДТП, водителю такси 47 лет и до этого он не попадал в серьезные аварии.

При этом у него нет явных признаков алкогольного опьянения. Мужчина находится в шоковом состоянии.

Он рассказал, что сбитый мужчина был в неадекватном состоянии и сам бросился под колеса.

Водителя ВАЗа доставили в полицию для проведения следственных действий.

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Возле больницы в Киеве водитель такси насмерть сбил мужчину / 2 фотографии

Читайте: В Киеве фура сбила пешехода, перебегавшего Кольцевую

Месяц назад на Одесской трассе под Киевом погибла женщина, которая перебегала дорогу.

Фотоkiev.informator.ua

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