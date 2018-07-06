На улице Братиславской в Киеве, возле больницы скорой помощи, около 00.15 ночи таксист на ВАЗ 2107 сбил пешехода и протащил его еще около 50 метров.
Об этом сообщает Информатор.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
По словам полицейских, прибывшим на место ДТП, водителю такси 47 лет и до этого он не попадал в серьезные аварии.
При этом у него нет явных признаков алкогольного опьянения. Мужчина находится в шоковом состоянии.
Он рассказал, что сбитый мужчина был в неадекватном состоянии и сам бросился под колеса.
Водителя ВАЗа доставили в полицию для проведения следственных действий.
Возле больницы в Киеве водитель такси насмерть сбил мужчину / 2 фотографии
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Месяц назад на Одесской трассе под Киевом погибла женщина, которая перебегала дорогу.
Фото: kiev.informator.ua
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