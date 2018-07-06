PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Названа главная версия взрыва на Ровенском полигоне/

Названа главная версия взрыва на Ровенском полигоне

Нарушение мер безопасности во время проведения учений – основная версия взрыва на Ровенском полигоне.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

– Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений, – говорится в сообщении.

Министр обороны Степан Полторак назначил служебное расследование, на место трагедии срочно выехала оперативная группа во главе с заместителем министра и ответственными за проведение расследования лицами.

К слову, президент Петр Порошенко поручил срочно разобраться с причинами трагедии на Ровенском полигоне и на следующей неделе доложить о результатах, а также запретил применять на учениях миномет Молот до конца расследование трагедии.

Читайте: В Бердянске от взрыва гранаты погиб солдат

Напомним, сегодня, 6 июля, в 05.55 в ходе учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне произошел взрыв – из-за разрыва миномета погибли трое военных, еще девять получили ранения.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Міномет
Взрыв на Ровенском полигоне – имена погибших военных
Міномет
Взрыв на полигоне: Порошенко приказал запретить минометы на учениях
Взрыв на Ровенском полигоне: 4 погибших, много раненых
Володимир Гройсман
Взрыв на Ровенском полигоне: Гройсман обещает расследование и результаты
В Ровенской области автобус с полусотней пассажиров слетел в кювет, есть пострадавшие
Водій здив дитину на переході
На Ровенщине пьяный водитель BMW сбил девочку на переходе
Підпал
Госпитализировали с ожогами – в Ровно брату депутата подожгли двери
У ДТП на Рівненщині постраждали 6 дітей
На Ровенщине авто с детьми влетело в дерево – 7 человек в больнице
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка