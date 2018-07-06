Названа главная версия взрыва на Ровенском полигоне

Нарушение мер безопасности во время проведения учений – основная версия взрыва на Ровенском полигоне.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

– Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений, – говорится в сообщении.



Министр обороны Степан Полторак назначил служебное расследование, на место трагедии срочно выехала оперативная группа во главе с заместителем министра и ответственными за проведение расследования лицами.

К слову, президент Петр Порошенко поручил срочно разобраться с причинами трагедии на Ровенском полигоне и на следующей неделе доложить о результатах, а также запретил применять на учениях миномет Молот до конца расследование трагедии.

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Напомним, сегодня, 6 июля, в 05.55 в ходе учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне произошел взрыв – из-за разрыва миномета погибли трое военных, еще девять получили ранения.