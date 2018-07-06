В центре Мариуполя столкнулись два легковых автомобиля. Из-за резкого торможения в них въехала маршрутка.
В результате столкновения Logan вспыхнул и полностью сгорел, сообщает 0629.com.ua.
С места ДТП госпитализированы трое пассажиров маршрутки: женщина и двое мужчин.
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Трое водителей транспортных средств и один пассажир легкового авто также получили травмы, но от госпитализации они отказались.
На месте работали 12 бригад скорой помощи, сотрудники ГСЧС, патрульные полицейские.
Тройное ДТП с пожаром в Мариуполе: на месте работали 12 скорых / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве, возле больницы скорой помощи, около 00.15 ночи таксист на ВАЗ 2107 сбил пешехода и протащил его еще около 50 метров.
Фото: 0629.com.ua.
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