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В Киеве посреди дороги горит автомобиль

На улице Степана Бандеры в Киеве (в сторону Почайной) горит автомобиль Сhevrolet Aveo.

У Києві посеред дороги горить автомобіль

– На Степана Бандеры (в сторону Почайной) пылает Chevrolet Aveo. О пострадавших пока информации нет, – сообщает Киев оперативный.

Читайте: Названа главная версия взрыва на Ровенском полигоне

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В Киеве посреди дороги горит автомобиль / 4 фотографии

Ранее в Мариуполе произошло тройное ДТП с пожаром. На месте работали 12 быстрых.

Фото, видео: Киев оперативный

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