В Таиланде умер спасатель, доставлявший детям в затопленную пещеру кислород

В Таиланде погиб бывший военный ныряльщик, который присоединился к поисковым действиям, чтобы спасти 12 детей, оказавшихся в затопленной пещере Тхам Луанг Нанг Нон.

Об этом сообщает ВВС.

38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан погиб на 13-й день операции. Он доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья в то место, где находятся дети. На обратном пути он потерял сознание. Попытки реанимировать его не увенчались успехом.

– Бывший военный дайвер, который вызвался помочь, скончался прошлой ночью около 2 часов, – сказал заместитель губернатора провинции Чианг-Рай Пассакорн Бооньялук.

По его словам, задача дайвера заключалась в том, чтобы доставить детям кислород, но ему не хватило на обратном пути.

Напомним, 12 футболистов и их тренер пропали 24 июня в пещере Кхао Луанг.

3 июля их нашли в затопленной пещере. Их искали 9 дней, но когда нашли оказалось, что спасательная операция может занять месяцы.

Фото: bbc.com.