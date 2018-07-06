Владелица турагентства в Ровно обманула клиентов на $80 тыс.

В Ровно 38-летняя владелица туристического агентства обманула 26 граждан на общую сумму $80 тыс.

Пострадавшие обратились с заявлениями о мошенничестве турагентства, сообщает областная полиция.

– Они оплачивали полную сумму за путешествия, однако в дальнейшем выяснялось, что их обманули. Сейчас следователи приняли заявления от 26 человек на общую сумму нанесенного ущерба более $80 тыс., – говорится в сообщении.

Во время санкционированных обысков дома у владелицы турагентства следователи изъяли банковские карточки, документы, черновые записи и паспорт.

По всем фактам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 и 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Впрочем, пример такого мошенничества – не повод отказываться от отдыха. Факты ICTV собрали секреты того, как отправиться в путешествие недорого.

Фото: Рixabay