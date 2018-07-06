Взрыв на Ровенском полигоне: 4 погибших, много раненых

6 июля в 05.55 в ходе учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне из-за разрыва миномета погибли трое военных, еще девять получили ранения. В субботу на Закарпатье объявлен День траура.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Решением командующего Сухопутных войск ВСУ бригадные тактические учения приостановлены.

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Назначено служебное расследование относительно причин того, что произошло на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются.

Обновлено 11.56: В ходе военных учений на Ровенском полигоне погибли четверо бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще четверо бойцов ранены.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА.

Геннадий Москаль подписал распоряжение об объявлении на Закарпатье Дня траура в связи с гибелью бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона. В субботу, 7 июля, на зданиях государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях Закарпатской области будет приспущен Государственный флаг. Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий.

Напомним, 5 апреля в Днепропетровской области на полигоне 17-й танковой бригады подорвались трое военнослужащих.

Фото: UA: Рівне.