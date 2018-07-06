В Запорожской области, в центре Бердянска, пытались взорвать зал игровых автоматов. Пострадавших нет.

Об этом сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.

Инцидент произошел сегодня, 6 июля, около 1.00 на улице Университетской, напротив горисполкома.

По предварительным данным, мужчина лет 30 пытался взорвать зал игровых автоматов, кинув в помещение похожий на гранату предмет и убежал.

Сотрудники группы быстрого реагирования бердянского отдела полиции задержали предполагаемого преступника.

На данный момент никто из сотрудников и посетителей заведения не обращался за медицинской помощью.

На месте происшествия работают эксперты.



Взрыв в Бердянске: гранату бросили в зал игровых автоматов / 2 фотографии

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К слову, 6 июля в 05.55 в ходе учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне из-за разрыва миномета погибли трое военных, еще девять получили ранения.

ФОТО: pro.berdyansk.biz.