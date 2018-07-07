Левко Лукьяненко в реанимации

Украинский диссидент, политик, общественный деятель, первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Левко Лукьяненко госпитализирован, он находится в реанимации.

Об этом сообщил экс-нардеп Владимир Яворивский на своей странице в Facebook.

– Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левко Лукьяненко! Он в реанимации, – написал Яворивский.

К слову, Левко Лукьяненко родился в 1928 году, в 2018-м ему исполнится 90 лет.

В 1960-х его исключили из КПСС и приговорили к расстрелу “за антисоветскую агитацию и пропаганду”. Однако приговор заменили тюремным заключением сроком на 15 лет.

В 1976 Лукьяненко вышел на свободу и стал одним из основателей Украинской хельсинкской группы.

В следующем году его снова арестовали и приговорили к 10 годам тюремного заключения и 5 годам ссылки. В 1988 году он был освобожден.

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Напомним, на днях известного итальянского певца Тото Кутуньо экстренно госпитализировали.