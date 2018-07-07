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Лицом в огонь: девушка прыгала через купальский костер и упала

В Витебске (Беларусь) в купальскую ночь девушка, прыгая через костер, упала лицом прямо в огонь.

С ожогами девушку отвезли в больницу, передает КП. У девушки пострадало лицо, обожжены руки и ноги. Сейчас ее состояние стабильно.

Девушка во время прыжка столкнулась с парнем, который прыгнул через костер с противоположной стороны. По правилам безопасности, прыгают через купальский костер строго по очереди и только в одну сторону.

– Там был большой купальский костер, организаторы начали его растаскивать, чтобы пламя стало меньше и можно было прыгать. Но некоторые люди начали прыгать, не дождавшись разрешения. Двое мужчин разбежались и прыгнули, а с другой стороны девушка. Мужчина задел ее плечом в полете, и она упала лицом прямо в костер. Выбралась быстро, даже одежда на ней не успела загореться. Но волосы спалила, – рассказал очевидец.

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К слову, 4 июля около 02.30 в городе Мелитополь на Запорожье смертельно ранили студента.

ФОТО: Рixabay

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