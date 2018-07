Умер создатель комиксов Marvel Стив Дитко

Об этом сообщили на официальной странице Marvel Entertainment в Twitter.

Стива Дитко обнаружили мертвым 29 июня в его квартире на Манхэттене. Причину его смерти в департаменте полиции Нью-Йорка не назвали.

– Сегодня семья Marvel скорбит о потере Стива Дитко. Стив превратил индустрию и Вселенную Marvel, и его наследие никогда не будет забыто. Наши мысли с его семьей, любимыми и болельщиками в это печальное время, – написала команда Marvel.

Today, the Marvel family mourns the loss of Steve Ditko. Steve transformed the industry and the Marvel Universe, and his legacy will never be forgotten. Our thoughts are with his family, loved ones, and fans during this sad time. https://t.co/uKKR9oClqg pic.twitter.com/1ovYnE8Y2V

— Marvel Entertainment (@Marvel) 7 июля 2018 г.